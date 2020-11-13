Оповещения от Киноафиши
Черный список 2013 - 2023 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Черный список
The Blacklist 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 13 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Черный список»

В 8 сезоне сериала «Черный список» действие вновь разворачивается вокруг Рэддингтона, одного из самых опасных криминальных деятелей в мире, и перспективной молодой сотрудницы внутренней безопасности Элизабет Кин. На этот раз агенты ФБР заняты расследованием легендарного убийства в Роаноке. Детективы искренне надеются, что смогут вычислить и арестовать человека, ответственного за произошедшее. Параллельно Лиз вместе с матерью занимаются разработкой плана, который поможет им добиться намеченной цели. Увы, в самый последний момент Рэддингтон не оправдывает ожиданий своей дочери, их отношения находятся под большим вопросом.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Черный список»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Роанок Roanoke
Сезон 8 Серия 1
13 ноября 2020
Катарина Ростова: Заключение Katarina Rostova: Conclusion
Сезон 8 Серия 2
20 ноября 2020
16 унций 16 Ounces
Сезон 8 Серия 3
22 января 2021
Элизабет Кин Elizabeth Keen
Сезон 8 Серия 4
29 января 2021
Фрибургская уверенность Fribourg Confidence
Сезон 8 Серия 5
5 февраля 2021
Агентство «Веллстоун» The Wellstone Agency
Сезон 8 Серия 6
12 февраля 2021
Химическая Мэри Chemical Mary
Сезон 8 Серия 7
19 февраля 2021
Огден Грили Ogden Greeley
Сезон 8 Серия 8
26 февраля 2021
Сираноид The Cyranoid
Сезон 8 Серия 9
5 марта 2021
Доктор Лейкен Периллос Dr. Laken Perillos
Сезон 8 Серия 10
12 марта 2021
Капитан Кидд Captain Kidd
Сезон 8 Серия 11
26 марта 2021
Ракитин Rakitin
Сезон 8 Серия 12
2 апреля 2021
Анна Anne
Сезон 8 Серия 13
16 апреля 2021
Мизере Misere
Сезон 8 Серия 14
23 апреля 2021
Русский узел The Russian Knot
Сезон 8 Серия 15
30 апреля 2021
Николас Обенрейдер Nicholas Obenrader
Сезон 8 Серия 16
7 мая 2021
Иван Степанов Ivan Stepanov
Сезон 8 Серия 17
14 мая 2021
Протеан The Protean
Сезон 8 Серия 18
21 мая 2021
Бальтазар «Бино» Бейкер Balthazar "Bino" Baker
Сезон 8 Серия 19
28 мая 2021
Годвин Пейдж Godwin Page
Сезон 8 Серия 20
4 июня 2021
Начало Nachalo
Сезон 8 Серия 21
16 июня 2021
Конец Konets
Сезон 8 Серия 22
23 июня 2021
