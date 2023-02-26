Меню
Черный список 2013 - 2023, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Черный список
The Blacklist 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 26 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Черный список»

В 10 сезоне сериала «Черный список» история бывшего правительственного агента, который стал знаменитым преступником и сдался ФБР, продолжается. Гениальный злоумышленник предложил содействие сотрудникам правоохранительных органов в поимке преступников. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются спустя два года после гибели Элизабет Кин. Оперативная команда ФБР распалась — жизнь членов спецгруппы изменилась, а местонахождение Реддингтона неизвестно. Но каждый хочет вернуться к своей первоначальной миссии: уничтожить опасных представителей Черного списка.

8.5
Список серий 10-го сезона сериала «Черный список» График выхода всех сериалов
Ночная сова The Night Owl
Сезон 10 Серия 1
26 февраля 2023
Китобой The Whaler
Сезон 10 Серия 2
5 марта 2023
Четыре пушки The Four Guns
Сезон 10 Серия 3
12 марта 2023
Гиена The Hyena
Сезон 10 Серия 4
19 марта 2023
Дело Докери The Dockery Affair
Сезон 10 Серия 5
26 марта 2023
Др. Лейкен Периллос: Заключение Dr. Laken Perillos: Conclusion
Сезон 10 Серия 6
2 апреля 2023
Фрилансер: Часть 2 The Freelancer: Part 2
Сезон 10 Серия 7
9 апреля 2023
Тролль-фермер: Часть 2 The Troll Farmer: Part 2
Сезон 10 Серия 8
16 апреля 2023
Тролль-фермер: Часть 3 The Troll Farmer: Part 3
Сезон 10 Серия 9
23 апреля 2023
Почтальон The Postman
Сезон 10 Серия 10
30 апреля 2023
Человек в шляпе The Man in the Hat
Сезон 10 Серия 11
7 мая 2023
Доктор Майкл Абани Dr. Michael Abani
Сезон 10 Серия 12
14 мая 2023
Сицилийская ошибка в цвете The Sicilian Error of Color
Сезон 10 Серия 13
21 мая 2023
Невеста из ниоткуда The Nowhere Bride
Сезон 10 Серия 14
28 мая 2023
Хет-трик The Hat Trick
Сезон 10 Серия 15
1 июня 2023
Блэр Фостер Blair Foster
Сезон 10 Серия 16
1 июня 2023
Логистическая корпорация "Моргана" The Morgana Logistics Corporation
Сезон 10 Серия 17
8 июня 2023
Полынь Wormwood
Сезон 10 Серия 18
22 июня 2023
Комната 417 Room 417
Сезон 10 Серия 19
29 июня 2023
Артур Хадсон Arthur Hudson
Сезон 10 Серия 20
6 июля 2023
Рэймонд Реддингтон: Часть 1 Raymond Reddington: Pt. 1
Сезон 10 Серия 21
13 июля 2023
Рэймонд Реддингтон: Спокойной ночи Raymond Reddington: Good Night
Сезон 10 Серия 22
13 июля 2023
