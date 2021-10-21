Меню
Черный список 2013 - 2023 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Черный список
The Blacklist 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 21 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 9-й сезон сериала «Черный список»

В 9 сезоне сериала «Черный список» события разворачиваются спустя два года после гибели Элизабет Кин Реддингтон. Оперативная группа распалась, а местонахождение Рэда неизвестно. Однако после того, как одного из членов команды ранили при исполнении служебных обязанностей, они снова объединяются, чтобы разрушить глобальный заговор. Им приходится вступить в схватку с загадочной пиратской организацией. Кроме того, герои будут расследовать новое дело, связанное с похищенными артефактами, благодаря которому Рэд воссоединится с бывшим представителем Черного списка. Араму предстоит принять непростое решение.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Черный список»

Скиннер The Skinner
Сезон 9 Серия 1
21 октября 2021
Скиннер: Заключение The Skinner: Conclusion
Сезон 9 Серия 2
28 октября 2021
Спк The Spk
Сезон 9 Серия 3
4 ноября 2021
Ангел-мститель The Avenging Angel
Сезон 9 Серия 4
11 ноября 2021
Бенджамин Т. Окара Benjamin T. Okara
Сезон 9 Серия 5
18 ноября 2021
Роберта Санд, доктор философии Dr. Roberta Sand, Ph.D.
Сезон 9 Серия 6
9 декабря 2021
Между сном и явью Between Sleep and Awake
Сезон 9 Серия 7
6 января 2022
Доктор Размик Майер Dr. Razmik Maier
Сезон 9 Серия 8
13 января 2022
Букман Батист Boukman Baptiste
Сезон 9 Серия 9
20 января 2022
Тайная беспроводная связь Arcane Wireless
Сезон 9 Серия 10
25 февраля 2022
Конгломерат The Conglomerate
Сезон 9 Серия 11
4 марта 2022
Председатель The Chairman
Сезон 9 Серия 12
18 марта 2022
Корпорация "Дженуин Моделс" Genuine Models, Inc.
Сезон 9 Серия 13
25 марта 2022
Ева Мейсон Eva Mason
Сезон 9 Серия 14
1 апреля 2022
Эндрю Кеннисон Andrew Kennison
Сезон 9 Серия 15
8 апреля 2022
Хелен Маги Helen Maghi
Сезон 9 Серия 16
15 апреля 2022
Эль Конехо El Conejo
Сезон 9 Серия 17
22 апреля 2022
Ласло Янковиц Laszlo Jankowics
Сезон 9 Серия 18
29 апреля 2022
Маска медведя The Bear Mask
Сезон 9 Серия 19
6 мая 2022
Кэлум Банк Caelum Bank
Сезон 9 Серия 20
13 мая 2022
Марвин Джерард, часть 1 Marvin Gerard. Pt.1
Сезон 9 Серия 21
20 мая 2022
Марвин Джерард, часть 2 Marvin Gerard. Pt.2
Сезон 9 Серия 22
27 мая 2022
