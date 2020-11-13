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Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 8 Серия 13

Черный список 2013 - 2023 13 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Черный список»
Роанок
Сезон 8 / Серия 1 13 ноября 2020
Катарина Ростова: Заключение
Сезон 8 / Серия 2 20 ноября 2020
16 унций
Сезон 8 / Серия 3 22 января 2021
Элизабет Кин
Сезон 8 / Серия 4 29 января 2021
Фрибургская уверенность
Сезон 8 / Серия 5 5 февраля 2021
Агентство «Веллстоун»
Сезон 8 / Серия 6 12 февраля 2021
Химическая Мэри
Сезон 8 / Серия 7 19 февраля 2021
Огден Грили
Сезон 8 / Серия 8 26 февраля 2021
Сираноид
Сезон 8 / Серия 9 5 марта 2021
Доктор Лейкен Периллос
Сезон 8 / Серия 10 12 марта 2021
Капитан Кидд
Сезон 8 / Серия 11 26 марта 2021
Ракитин
Сезон 8 / Серия 12 2 апреля 2021
Анна
Сезон 8 / Серия 13 16 апреля 2021
Мизере
Сезон 8 / Серия 14 23 апреля 2021
Русский узел
Сезон 8 / Серия 15 30 апреля 2021
Николас Обенрейдер
Сезон 8 / Серия 16 7 мая 2021
Иван Степанов
Сезон 8 / Серия 17 14 мая 2021
Протеан
Сезон 8 / Серия 18 21 мая 2021
Бальтазар «Бино» Бейкер
Сезон 8 / Серия 19 28 мая 2021
Годвин Пейдж
Сезон 8 / Серия 20 4 июня 2021
Начало
Сезон 8 / Серия 21 16 июня 2021
Конец
Сезон 8 / Серия 22 23 июня 2021
О чем cерия

В 8 сезоне 13 серии сериала «Черный список» главный герой решает на время забыть обо всех текущих проблемах. Он отправляется к своей давней подруге, проживающей в небольшой сельской глубинке на юге страны. Но чем закончится эта неожиданная встреча?

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