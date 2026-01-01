Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Черный список
Награды
Награды и номинации «Черный список»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Stunt Performance
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
За 2 года до хита Меньшова в СССР вышла другая «Москва слезам не верит»: зрители не оценили, зато за границей пришлась ко двору
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить