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Награды и номинации «Черный список»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Stunt Performance
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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