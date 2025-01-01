Меню
Черный список, список сезонов

The Blacklist 16+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb
Список сезонов сериала «Черный список»
Черный список - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 23 сентября 2013 - 12 мая 2014
 
Черный список - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 22 сентября 2014 - 14 мая 2015
 
Черный список - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 1 октября 2015 - 19 мая 2016
 
Черный список - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 22 сентября 2016 - 18 мая 2017
 
Черный список - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 27 сентября 2017 - 16 мая 2018
 
Черный список - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 3 января 2019 - 17 мая 2019
 
Черный список - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
19 эпизодов 4 октября 2019 - 15 мая 2020
 
Черный список - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 13 ноября 2020 - 23 июня 2021
 
Черный список - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
22 эпизода 21 октября 2021 - 27 мая 2022
 
Черный список - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 26 февраля 2023 - 13 июля 2023
 
