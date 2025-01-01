Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Черный список, список сезонов
The Blacklist
16+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
11
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Черный список»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
23 сентября 2013 - 12 мая 2014
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
22 сентября 2014 - 14 мая 2015
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
1 октября 2015 - 19 мая 2016
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
22 сентября 2016 - 18 мая 2017
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
27 сентября 2017 - 16 мая 2018
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
3 января 2019 - 17 мая 2019
Сезон 7 / Season 7
19 эпизодов
4 октября 2019 - 15 мая 2020
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
13 ноября 2020 - 23 июня 2021
Сезон 9 / Season 9
22 эпизода
21 октября 2021 - 27 мая 2022
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
26 февраля 2023 - 13 июля 2023
