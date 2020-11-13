В 8 сезоне сериала «Черный список» действие вновь разворачивается вокруг Рэддингтона, одного из самых опасных криминальных деятелей в мире, и перспективной молодой сотрудницы внутренней безопасности Элизабет Кин. На этот раз агенты ФБР заняты расследованием легендарного убийства в Роаноке. Детективы искренне надеются, что смогут вычислить и арестовать человека, ответственного за произошедшее. Параллельно Лиз вместе с матерью занимаются разработкой плана, который поможет им добиться намеченной цели. Увы, в самый последний момент Рэддингтон не оправдывает ожиданий своей дочери, их отношения находятся под большим вопросом.