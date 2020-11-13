Menu
The Blacklist 2013 - 2023 season 8

The Blacklist season 8 poster
Kinoafisha TV Shows The Blacklist Seasons Season 8
The Blacklist 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 13 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"The Blacklist" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Черный список» действие вновь разворачивается вокруг Рэддингтона, одного из самых опасных криминальных деятелей в мире, и перспективной молодой сотрудницы внутренней безопасности Элизабет Кин. На этот раз агенты ФБР заняты расследованием легендарного убийства в Роаноке. Детективы искренне надеются, что смогут вычислить и арестовать человека, ответственного за произошедшее. Параллельно Лиз вместе с матерью занимаются разработкой плана, который поможет им добиться намеченной цели. Увы, в самый последний момент Рэддингтон не оправдывает ожиданий своей дочери, их отношения находятся под большим вопросом.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"The Blacklist" season 8 list of episodes.

Roanoke
Season 8 Episode 1
13 November 2020
Katarina Rostova: Conclusion
Season 8 Episode 2
20 November 2020
16 Ounces
Season 8 Episode 3
22 January 2021
Elizabeth Keen
Season 8 Episode 4
29 January 2021
Fribourg Confidence
Season 8 Episode 5
5 February 2021
The Wellstone Agency
Season 8 Episode 6
12 February 2021
Chemical Mary
Season 8 Episode 7
19 February 2021
Ogden Greeley
Season 8 Episode 8
26 February 2021
The Cyranoid
Season 8 Episode 9
5 March 2021
Dr. Laken Perillos
Season 8 Episode 10
12 March 2021
Captain Kidd
Season 8 Episode 11
26 March 2021
Rakitin
Season 8 Episode 12
2 April 2021
Anne
Season 8 Episode 13
16 April 2021
Misere
Season 8 Episode 14
23 April 2021
The Russian Knot
Season 8 Episode 15
30 April 2021
Nicholas Obenrader
Season 8 Episode 16
7 May 2021
Ivan Stepanov
Season 8 Episode 17
14 May 2021
The Protean
Season 8 Episode 18
21 May 2021
Balthazar "Bino" Baker
Season 8 Episode 19
28 May 2021
Godwin Page
Season 8 Episode 20
4 June 2021
Nachalo
Season 8 Episode 21
16 June 2021
Konets
Season 8 Episode 22
23 June 2021
