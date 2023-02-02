Меню
Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном
Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном Финальная глава шоу выйдет на экраны в конце месяца.
2 февраля 2023 13:41
Сериал «Черный список» продлен на десятый сезон
Сериал «Черный список» продлен на десятый сезон Еще не завершившийся девятый сезон психологического триллера собрал аудиторию более 22 млн зрителей на всех платформах.
24 февраля 2022 16:00
График выхода сериалов осени-2021: «Новый Амстердам», «Черный список» и другие
График выхода сериалов осени-2021: «Новый Амстердам», «Черный список» и другие Новый сезон на телеканале NBC откроется 20 сентября. 
16 июля 2021 16:04
