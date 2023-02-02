Меню
Черный список
Новости
Новости о сериале «Черный список»
Новости о сериале «Черный список»
Вся информация о сериале
Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном
Финальная глава шоу выйдет на экраны в конце месяца.
Написать
2 февраля 2023 13:41
Сериал «Черный список» продлен на десятый сезон
Еще не завершившийся девятый сезон психологического триллера собрал аудиторию более 22 млн зрителей на всех платформах.
Написать
24 февраля 2022 16:00
График выхода сериалов осени-2021: «Новый Амстердам», «Черный список» и другие
Новый сезон на телеканале NBC откроется 20 сентября.
Написать
16 июля 2021 16:04
