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Саундтреки сериала «Черный список»

Музыка из сериала «Черный список» Вся информация о сериале
The Blacklist (Original Score from the Television Series)
The Blacklist (Original Score from the Television Series) 26 композиций. Dave Porter
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Liz Under Fire Dave Porter 2:18
2 Kidnapping MacNamara Dave Porter 2:11
3 The Brain is Everything Dave Porter 3:17
4 Assembling the Bad Guys Dave Porter 1:56
5 Grabbing the Hatchet Dave Porter 2:45
6 Collapse Into Rubble Dave Porter 1:31
7 No One Size Fits All Dave Porter 1:46
8 On the Dot Dave Porter 2:13
9 Reunion Dave Porter 1:47
10 My Confessor Dave Porter 1:37
11 Cape May Dave Porter 5:09
12 A Hundred Cons Dave Porter 2:19
13 Running to the Beach Dave Porter 1:55
14 Agnes Dave Porter 2:07
15 What Would You Do? Dave Porter 1:45
16 Man of Decisive Action Dave Porter 3:44
17 Fundamental Problems Dave Porter 2:38
18 Gone Too Far Dave Porter 2:05
19 Mister Solomon Dave Porter 2:07
20 Collection of Cells Dave Porter 2:34
21 Survivors Dave Porter 1:41
22 Story of Berlin Dave Porter 1:44
23 Unlikely Hopes Dave Porter 2:00
24 Simple Weapons Dave Porter 1:23
25 Chasing Eli Dave Porter 2:15
26 The Blacklist End Credits Dave Porter 0:38
Доступен список песен из сериала «Черный список» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Черный список» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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