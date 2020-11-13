В 8 сезоне 7 серии сериала «Черный список» все члены оперативной группы вынужденно участвуют в гонке в надежде ликвидировать крайне опасные криминальные элементы. В это же время Купер встречается с конгрессменом, чтобы обменяться важной информацией.
Related video
Роль стала проклятием: ту самую тетю Асю из рекламы отбеливателя не узнать
Люди в ужасе: недавно родившая Ковальчук разделась для фото
Успешный и красивый: брат Бондаренко понравится женщинам не меньше, чем актер
Не мальчик, а девочка: рассмеетесь при виде детского фото брутала Высоцкого
Тайна семьи поп-короля: гляньте, каким вырос непубличный «сын» Киркорова
Сюжет на злобу дня: последний фильм Меньшова так и не увидел свет
Тест: кто вы из психопатов в кино?
В 35 лет стал стариком: участи советского Халка не позавидуешь
Только туловище и осталось: Цыганова засветила аномально длинные руки и ноги-спички
Коллега испортил всю жизнь: почему Генка из «Кортика» ушел из кино
Мужчины с этими именами терпеть не могут тратиться на своих вторых половинок
Ходит чернее тучи: Николаев сам не свой из-за большой потери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail