В 7 сезоне 13 серии сериала «Черный список» оперативная группа начинает охоту на еще одного преступника, тогда как Лиз тайно ведет игру против Рэддингтона. Потерпев досадную неудачу, Глен пытается восстановить запятнанную репутацию.
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