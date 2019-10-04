В 7 сезоне 18 серии сериала «Черный список» опергруппа расследует похищение, которое ставит Дембе перед непростым выбором. Преступники пытаются выяснить информацию касательно Рэддингтона. Готов ли верный помощник на предательство?
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