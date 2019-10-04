В 7 сезоне 12 серии сериала «Черный список» главный герой оказывается на уединенном острове, где собирается целая команда опытных мошенников. Планы Рэддингтона идут под откос, когда гости начинают умирать один за другим.
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