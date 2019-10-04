В 7 сезоне 15 серии сериала «Черный список» на глазах у Рэда происходит вооруженное ограбление, в результате которого гибнет продавщица магазина. Трагедия заставляет оперативников начать поиск стрелка, находящегося в «блэклисте».
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