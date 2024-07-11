Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Полный расколбас: Едатопия 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полный расколбас: Едатопия
Киноафиша Сериалы Полный расколбас: Едатопия Сезоны Сезон 1

Sausage Party: Foodtopia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полный расколбас: Едатопия»

В 1 сезоне сериала «Полный расколбас: Едатопия» события разворачиваются после завершения анимационного фильма «Полный расколбас». Сбежав с полок супермаркета, веселый парень-сосиска, его подружка-булочка и другие продукты узнают, что жизненный путь любой еды заканчивается в желудке человека. Но друзья не согласны на такое печальное завершение своей судьбы. Они узнают, что где-то на свете существует идиллический город Едатопия, где все продукты живут мирно и долго и умирают естественной смертью в глубокой старости. Разумеется, они решают туда попасть, но по пути их ждет множество испытаний и забавных ситуаций. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Полный расколбас: Едатопия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый курс First Course
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2024
Второй курс Second Course
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2024
Третий курс Third Course
Сезон 1 Серия 3
11 июля 2024
Четвертый курс Fourth Course
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2024
Пятый курс Fifth Course
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2024
Шестой курс Sixth Course
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2024
Седьмой курс Seventh Course
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2024
Восьмой курс Eight Course
Сезон 1 Серия 8
11 июля 2024
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше