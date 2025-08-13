Меню
Полный расколбас: Едатопия 2024 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 2
Sausage Party: Foodtopia
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
13 августа 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
26 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.7
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Полный расколбас: Едатопия 2 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
13 августа 2025
