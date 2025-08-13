Меню
Полный расколбас: Едатопия 2024 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Полный расколбас: Едатопия
Полный расколбас: Едатопия Сезоны Сезон 2

Sausage Party: Foodtopia
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 1
Продолжительность сезона 26 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
График выхода новых серий Полный расколбас: Едатопия 2 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
13 августа 2025
График выхода всех сериалов
