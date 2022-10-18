Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Неразгаданные тайны 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Неразгаданные тайны
Киноафиша Сериалы Неразгаданные тайны Сезоны Сезон 3

Unsolved Mysteries 18+
Оригинальное название Volume 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Неразгаданные тайны»

В 3 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» продолжается расследование загадочных случаев, которые спустя много лет так и остались бумагами в папке нераскрытых дел. Сильное землетрясение и цунами обрушились на Японию в марте 2011 года. Жители поведали истории о духах, с которыми они столкнулись после стихийного бедствия. Холодной ночью сотрудники правоохранительных органов обнаружили оставленный автомобиль Джоанн Ромейн и решили, что она утопилась в озере. Но у ее близких другая версия событий. В 1989 году двое детей пропали из одного и того же нью-йоркского парка. Поиски не привели к результату, но их близкие не теряют надежды.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Неразгаданные тайны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Тайна 45-й мили Mystery at Mile Marker 45
Сезон 3 Серия 1
18 октября 2022
Загадка в небе Something in the Sky
Сезон 3 Серия 2
18 октября 2022
Тело в мешках Body in Bags
Сезон 3 Серия 3
18 октября 2022
Смерть в мотеле Вегаса Death in a Vegas Motel
Сезон 3 Серия 4
25 октября 2022
Паранормальные рейнджеры Paranormal Rangers
Сезон 3 Серия 5
25 октября 2022
Что случилось с Джошем? What Happened to Josh?
Сезон 3 Серия 6
25 октября 2022
Тело в заливе Body in the Bay
Сезон 3 Серия 7
1 ноября 2022
Призрак из квартиры 14 The Ghost in Apartment 14
Сезон 3 Серия 8
1 ноября 2022
Родительское похищение Abducted by a Parent
Сезон 3 Серия 9
1 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше