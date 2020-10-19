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Неразгаданные тайны 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Неразгаданные тайны
Киноафиша Сериалы Неразгаданные тайны Сезоны Сезон 2

Unsolved Mysteries 18+
Оригинальное название Volume 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Неразгаданные тайны»

Во 2 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» продолжается расследование самых необъяснимых и загадочных случаев, связанных с исчезновением людей. Полиция обнаружила на свалке тело бывшего помощника Белого дома Джека Уилера. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлены странные события, происходившие за несколько дней до его смерти. После регистрации в роскошном отеле без удостоверения личности или кредитной карты женщина скончалась от выстрела. Спустя годы ее личность так и не удалось установить. В 1973 году человек, виновный в убийстве, отправился за рождественскими покупками и таинственно исчез.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Неразгаданные тайны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Убийство вашингтонского чиновника Washington Insider Murder
Сезон 2 Серия 1
19 октября 2020
Смерть в Осло A Death in Oslo
Сезон 2 Серия 2
19 октября 2020
Сбежавший от казни Death Row Fugitive
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2020
Духи цунами Tsunami Spirits
Сезон 2 Серия 4
19 октября 2020
Леди в озере Lady in the Lake
Сезон 2 Серия 5
19 октября 2020
Похищенные дети Stolen Kids
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2020
График выхода всех сериалов
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