В 1 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» детективы ведут расследование загадочной гибели 32-летнего писателя и видеооператора Рей Риверы в Балтиморе. 38-летний хозяин салона красоты Патрис Эндрес необъяснимым образом пропадает в 13-минутном временном промежутке, но через шестьсот дней эта история получает не менее загадочное продолжение. Алонзо Брукс пропадает после вечеринки, а впоследствии его находят мертвым. Некоторые люди из его окружения подозревают, что совершено преступление на почве ненависти. Лена Чапин загадочно пропадает после того, как заявляет, что знает о судьбе своего исчезнувшего отчима.