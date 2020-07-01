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Неразгаданные тайны 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неразгаданные тайны
Киноафиша Сериалы Неразгаданные тайны Сезоны Сезон 1

Unsolved Mysteries 18+
Оригинальное название Volume 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неразгаданные тайны»

В 1 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» детективы ведут расследование загадочной гибели 32-летнего писателя и видеооператора Рей Риверы в Балтиморе. 38-летний хозяин салона красоты Патрис Эндрес необъяснимым образом пропадает в 13-минутном временном промежутке, но через шестьсот дней эта история получает не менее загадочное продолжение. Алонзо Брукс пропадает после вечеринки, а впоследствии его находят мертвым. Некоторые люди из его окружения подозревают, что совершено преступление на почве ненависти. Лена Чапин загадочно пропадает после того, как заявляет, что знает о судьбе своего исчезнувшего отчима.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Неразгаданные тайны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Тайна на крыше Mystery on the Rooftop
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2020
13 минут 13 Minutes
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2020
Дом ужасов House of Terror
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2020
Он не вернулся No Ride Home
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2020
НЛО над Беркширом Berkshire's UFO
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2020
Пропавшая свидетельница Missing Witness
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2020
График выхода всех сериалов
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