Baywatch

Baywatch All seasons

Baywatch 18+
Production year 1989
Country USA
Episode duration 43 minutes

Series rating

7.1
Rate 10 votes
5.5 IMDb
All seasons of "Baywatch"
Baywatch - Season 1 Season 1
22 episodes 22 September 1989 - 6 April 1990
 
Baywatch - Season 2 Season 2
22 episodes 23 September 1991 - 18 May 1992
 
Baywatch - Season 3 Season 3
22 episodes 14 September 1992 - 10 May 1993
 
Baywatch - Season 4 Season 4
22 episodes 20 September 1993 - 16 May 1994
 
Baywatch - Season 5 Season 5
22 episodes 26 September 1994 - 22 May 1995
 
Baywatch - Season 6 Season 6
22 episodes 25 September 1995 - 13 May 1996
 
Baywatch - Season 7 Season 7
22 episodes 23 September 1996 - 12 May 1997
 
Baywatch - Season 8 Season 8
22 episodes 22 September 1997 - 18 May 1998
 
Baywatch - Season 9 Season 9
22 episodes 21 September 1998 - 17 May 1999
 
Baywatch - Season 10 Season 10
22 episodes 20 September 1999 - 15 May 2000
 
Baywatch - Season 11 Season 11
22 episodes 2 October 2000 - 14 May 2001
 
