Baywatch All seasons
Baywatch
18+
Production year
1989
Country
USA
Episode duration
43 minutes
Series rating
7.1
10
votes
5.5
IMDb
All seasons of "Baywatch"
Season 1
22 episodes
22 September 1989 - 6 April 1990
Season 2
22 episodes
23 September 1991 - 18 May 1992
Season 3
22 episodes
14 September 1992 - 10 May 1993
Season 4
22 episodes
20 September 1993 - 16 May 1994
Season 5
22 episodes
26 September 1994 - 22 May 1995
Season 6
22 episodes
25 September 1995 - 13 May 1996
Season 7
22 episodes
23 September 1996 - 12 May 1997
Season 8
22 episodes
22 September 1997 - 18 May 1998
Season 9
22 episodes
21 September 1998 - 17 May 1999
Season 10
22 episodes
20 September 1999 - 15 May 2000
Season 11
22 episodes
2 October 2000 - 14 May 2001
