В 8 сезоне сериала «Доктор Хаус» после несчастного случая минует почти год. Три месяца Грегори проводит в бегах, а затем оказывается в тюрьме. Когда он наконец предстает перед комиссией по условно-досрочному освобождению, его соглашаются выпустить на свободу, но при выполнении ряда условий. Тем временем сокамерник Хауса требует с него «выходной налог» в виде таблеток викодина. Новый главврач Форман настаивает на освобождении героя, преследуя при этом собственные скрытые цели. Но за пределами тюрьмы Хауса ждет непростая реабилитация: у него больше нет ни своей лаборатории, ни команды.