Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

House M.D. 2004 - 2012, season 8

House M.D. season 8 poster
Kinoafisha TV Shows House M.D. Seasons Season 8
House M.D. 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 3 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"House M.D." season 8 description

В 8 сезоне сериала «Доктор Хаус» после несчастного случая минует почти год. Три месяца Грегори проводит в бегах, а затем оказывается в тюрьме. Когда он наконец предстает перед комиссией по условно-досрочному освобождению, его соглашаются выпустить на свободу, но при выполнении ряда условий. Тем временем сокамерник Хауса требует с него «выходной налог» в виде таблеток викодина. Новый главврач Форман настаивает на освобождении героя, преследуя при этом собственные скрытые цели. Но за пределами тюрьмы Хауса ждет непростая реабилитация: у него больше нет ни своей лаборатории, ни команды.

Series rating

8.1
Rate 15 votes
8.7 IMDb

"House M.D." season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Twenty Vicodin
Season 8 Episode 1
3 October 2011
Transplant
Season 8 Episode 2
10 October 2011
Charity Case
Season 8 Episode 3
17 October 2011
Risky Business
Season 8 Episode 4
31 October 2011
The Confession
Season 8 Episode 5
7 November 2011
Parents
Season 8 Episode 6
14 November 2011
Dead & Buried
Season 8 Episode 7
21 November 2011
Perils of Paranoia
Season 8 Episode 8
28 November 2011
Better Half
Season 8 Episode 9
23 January 2012
Runaways
Season 8 Episode 10
30 January 2012
Nobody's Fault
Season 8 Episode 11
6 February 2012
Chase
Season 8 Episode 12
13 February 2012
Man of the House
Season 8 Episode 13
20 February 2012
Love is Blind
Season 8 Episode 14
19 March 2012
Blowing the Whistle
Season 8 Episode 15
2 April 2012
Gut Check
Season 8 Episode 16
9 April 2012
We Need the Eggs
Season 8 Episode 17
16 April 2012
Body and Soul
Season 8 Episode 18
23 April 2012
The C-Word
Season 8 Episode 19
30 April 2012
Post Mortem
Season 8 Episode 20
7 May 2012
Holding On
Season 8 Episode 21
14 May 2012
Everybody Dies
Season 8 Episode 22
21 May 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more