В 4 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» неподалеку от столицы обнаруживаются обугленные останки неизвестной женщины. Шведская служба безопасности Säpo выясняет, что жертва была довольно известной в стране личностью – воинствующей экологической активисткой. Женщина не раз участвовала в довольно неоднозначных и опасных акциях протеста, а потому имела довольно много врагов. Однако большая часть улик указывает на коллегу и друга Мартина Бека – Гюнвальда Ларссона. В отчаянии мужчина в одиночку отправляется на поиски настоящего преступника, что полиция воспринимает как побег. Мартин должен найти для него алиби.