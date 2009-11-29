Menu
Beck 1997, season 4

Beck season 4 poster
Beck 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 29 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Beck" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» неподалеку от столицы обнаруживаются обугленные останки неизвестной женщины. Шведская служба безопасности Säpo выясняет, что жертва была довольно известной в стране личностью – воинствующей экологической активисткой. Женщина не раз участвовала в довольно неоднозначных и опасных акциях протеста, а потому имела довольно много врагов. Однако большая часть улик указывает на коллегу и друга Мартина Бека – Гюнвальда Ларссона. В отчаянии мужчина в одиночку отправляется на поиски настоящего преступника, что полиция воспринимает как побег. Мартин должен найти для него алиби.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

Beck List of episodes

The Eye of the Storm
Season 4 Episode 1
29 November 2009
Buried Alive
Season 4 Episode 2
27 December 2009
