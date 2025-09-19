За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок

Сериал «Теория большого взрыва» на долгие годы стал культовым явлением, с юмором и теплотой показав жизнь калифорнийских учёных-гиков. В центре сюжета — гениальный, но невыносимо высокомерный физик-теоретик Шелдон Купер.

Всё его существование вращается вокруг науки и непоколебимой уверенности в том, что он однажды получит главную награду в научном мире — Нобелевскую премию. Этой мечтой он жил все 12 сезонов, доводя ею до белого каления своих друзей.

И вот, в финале сериала, его мечта сбывается. В 24-й серии 12-го сезона Шелдон и его жена Эми Фарра Фаулер получают Нобелевскую премию по физике. Формулировка заслуг звучит впечатляюще, но сложно: они удостоены награды «за открытие суперасимметрии».

Кстати, суперасимметрии, за которую Шелдон получил нобелевку, на самом деле нет. Зато суперсимметрия как теория существует — хотя пока только гипотетически.

Суперсимметрия — это гипотеза в физике, по которой у каждой известной частицы есть «двойник» с другим спином. Она нужна, чтобы лучше объяснить устройство Вселенной и, возможно, природу тёмной материи. Но пока таких частиц-двойников никто не нашёл.

Учитывая, что физики обожают стройные, аккуратные теории, которые всё разложили бы по полочкам, то суперсимметрия могла бы стать именно такой. А вот суперасимметрия как раз-таки всю эту систему ломает — и в этом как раз вся изюминка сериала.

