Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру

17 сентября 2025 11:50
Звучит все очень интригующе.

«Теория большого взрыва» подарила алмаз сторонникам гик-культуры. История Леонарда Хофстедтера и Шелдона Купера превратилась в один из самых успешных ситкомов XXI века, превратившись в полноценную франшизу.

Сначала появился приквел «Детство Шелдона» (2017), затем — «Первый брак Джорджи и Мэнди». Но оба проекта были скорее бытовыми ответвлениями.

Создатели копнули глубжу и, скорее всего, откопали нечто фееричное: HBO Max запускает куда более дерзкий спин-офф.

«Стюарт не смог спасти вселенную»

Главный герой нового сериала — тот самый владелец комикс-магазина Стюарт Блум (Кевин Сассмэн). По сюжету он случайно портит устройство, которое создали Шелдон и Леонард, и запускает цепь событий, угрожающих разрушить саму реальность. Вместе с ним в борьбу за вселенную вступают:

  • Дениз (Лорен Лапкус) — девушка Стюарта;
  • Берт (Брайан Посен) — дружелюбный геолог;
  • Барри Крипке (Джон Росс Боуи) — квантовый физик с подбешивающей манерой речи.
Герои будут сталкиваться с альтернативными версиями персонажей из оригинального сериала. Все это подано в духе научной фантастики, но с фирменным юмором «Теории большого взрыва».

HBO Max официально объявил: «Стюарт не смог спасти вселенную» выйдет в 2026 году. Точной даты пока нет, но проект официально в разработке, и это, наверное, первый раз, когда спин-офф ситкома уходит в жанр sci-fi.

Ранее мы писали: Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

Фото: Кадры из сериала «Теория большого взрыва»
Валерия Белашкова
