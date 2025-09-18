Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

На первый взгляд кажется, что Шелдон Купер — типичный кандидат на диагноз «Синдром Аспергера». Его ритуалы, любовь к расписаниям, сложности в понимании эмоций окружающих и буквальное восприятие фраз напоминают классические проявления расстройства аутистического спектра. Но все сложнее, чем кажется.

Клинический психолог Виктория Ивочкина для портала B17 взяла и разобрала по косточкам самого невыносимого и обаятельного гения всех времен — главного героя «Теории большого взрыва». И знаете что? Диагноз «аутизм» тут не подходит.

Все мы помним его восторг от поездов, панический ужас перед переменами и полное непонимание сарказма. Да, это очень похоже на синдром Аспергера. Но есть нюанс!

Настоящие срывы у людей с аутизмом — это не милые «бзики», а тяжелые истерики, часто с агрессией. Таким Шелдон, который собирает вокруг себя друзей, в реальности вряд ли бы получился, настаивает эксперт.

Так что же с ним тогда не так?

Ивочкина видит корень всех бед в дикой внутренней тревожности. Все его ритуалы — три стука в дверь, его священное место на диване — это не причуды, а способы загнать этот хаос в рамки и хоть как-то успокоиться.

«Не смотря на так много неадекватных проявлений характера, встречающихся при целой группе состояний и даже заболеваний, Шелдон Купер все же получает статус здорового человека», — подытоживает психолог.

При этом, если говорить о типах характера, то Ивочкина видит в Шелдоне шизоидный тип личности.

Кто бы мог подумать, что за маской самодостаточного сноба скрывается парень, который жутко зависит от близких. Сначала мама, потом Леонард, потом Эми... Без них он бы просто не справился.

