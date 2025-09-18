Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

18 сентября 2025 16:11
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

Персонаж куда сложнее, чем можно подумать.

На первый взгляд кажется, что Шелдон Купер — типичный кандидат на диагноз «Синдром Аспергера». Его ритуалы, любовь к расписаниям, сложности в понимании эмоций окружающих и буквальное восприятие фраз напоминают классические проявления расстройства аутистического спектра. Но все сложнее, чем кажется.

Клинический психолог Виктория Ивочкина для портала B17 взяла и разобрала по косточкам самого невыносимого и обаятельного гения всех времен — главного героя «Теории большого взрыва». И знаете что? Диагноз «аутизм» тут не подходит.

Все мы помним его восторг от поездов, панический ужас перед переменами и полное непонимание сарказма. Да, это очень похоже на синдром Аспергера. Но есть нюанс!

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

Настоящие срывы у людей с аутизмом — это не милые «бзики», а тяжелые истерики, часто с агрессией. Таким Шелдон, который собирает вокруг себя друзей, в реальности вряд ли бы получился, настаивает эксперт.

Так что же с ним тогда не так?

Ивочкина видит корень всех бед в дикой внутренней тревожности. Все его ритуалы — три стука в дверь, его священное место на диване — это не причуды, а способы загнать этот хаос в рамки и хоть как-то успокоиться.

«Не смотря на так много неадекватных проявлений характера, встречающихся при целой группе состояний и даже заболеваний, Шелдон Купер все же получает статус здорового человека», — подытоживает психолог.

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

При этом, если говорить о типах характера, то Ивочкина видит в Шелдоне шизоидный тип личности.

Кто бы мог подумать, что за маской самодостаточного сноба скрывается парень, который жутко зависит от близких. Сначала мама, потом Леонард, потом Эми... Без них он бы просто не справился.

Ранее мы писали: Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли

Фото: Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины Читать дальше 19 сентября 2025
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок Читать дальше 19 сентября 2025
«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года «Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года Читать дальше 19 сентября 2025
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Читать дальше 17 сентября 2025
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру Читать дальше 17 сентября 2025
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Читать дальше 16 сентября 2025
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли Читать дальше 16 сентября 2025
Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины Читать дальше 15 сентября 2025
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли Читать дальше 15 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше