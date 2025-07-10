«Теория большого взрыва» наконец-то оправдает свое мрачное название: новый сериал по «ТБВ» посвящен концу света

Фанатам «Теории большого взрыва» снова придется настраиваться на хаос — HBO Max официально дал зеленый свет новому спин-оффу с эпическим (и слегка самоироничным) названием: Stuart Fails to Save the Universe («Стюарт Блум не смог спасти вселенную»).

Если вдруг забыли, кто такой Стюарт — это владелец не самого успешного комикс-шопа в Пасадене, вечно в долгах и с экзистенциальным кризисом подмышкой. Но теперь этот скромный продавец с кривой улыбкой становится последней надеждой человечества. Ну, или почти надеждой.

Сюжет звучит как мечта любого фаната комиксов, о которых так страстно спорили Шелдон, Леонард и компания все двенадцать сезонов оригинала.

По сценарию Стюарт (Кевин Сассмэн) ломает загадочное устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. В результате — масштабный мультивселенский апокалипсис. Теперь он, его девушка Дениз (Лорен Лапкус), геолог Берт (Брайан Посен) и квантовый физик Барри Крипке (Джон Росс Боуи) пытаются заткнуть дыры в реальности и встретят альтернативные версии любимых героев «ТБВ».

Главное отличие от «Теории большого взрыва» и ее спокойного «Молодого Шелдона» — упор на научную фантастику. За новый хаос отвечают создатели оригинала Чак Лорри и Билл Пради, а компанию им составил Зак Пенн — сценарист «Первому игроку приготовиться». Они обещают, что на этот раз герои окажутся внутри тех самых фантазий, которыми обычно восхищались у экрана.

Старые друзья Стюарта из «ТБВ» тоже могут вернуться — но уже в совершенно новых версиях. Так что нас ждет полноценное комедийное путешествие по мультивселенной, где у фанатов будет шанс снова увидеть старых героев, но совсем другими. Или наоборот — узнать, что некоторые из них лучше оставить в той, старой и скучной вселенной.

Ранее мы писали: «Мы этого не просили»: Netflix снимет сериал по «Поднятию уровня» — актер уже выбран, а в комментариях открылись врата в ад