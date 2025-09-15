Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли

Прошлой ночью в Голливуде отгремела одна из самых престижных церемоний в области телевидения — на ежегодной премии «Эмми» раздали награды самым популярным шоу, выходившим в этом году.

Уже по традиции фанаты того или иного сериала остались, мягко говоря, в недоумении от результатов, так и не увидев своих любимчиков со статуэтками в руках. Такое уже давно перестало быть редкостью на любой престижной премии, а в истории «Эмми» найдется немало примеров действительно впечатляющих перформансов, которые просто-напросто обделили — о некоторых из них рассказываем в этой подборке.

До того, как получить еще большую популярность благодаря главной роли в «Убивая Еву», Сандра О получила всеобщее признание как исполнительница одной из самых любимых ролей среди фанатов «Анатомии страсти». Кристину Янг многие считали одной из тех героинь, на которой держится чуть ли не весь сюжет сериала, а потому уход Сандры О из «Анатомии страсти» воспринимался как предвестие неминуемого краха шоу.

Тем не менее, сериал продолжает выходить и по сей день, но в нем уже давно нет той искры, которую привносила О — к слову, за роль актрису номинировали на «Эмми» пять раз, но ни одной победы ей в итоге не досталось.

София Вергара, «Американская семейка» (2009 — 2020)

Один из самых успешных комедийных сериалов современности точно не был бы настолько же успешен без присутствия в нем Софии Вергары, сыгравшей роль Глории Притчетт, молодой жены главы семейства Притчетт.

Фанаты «Американской семейки» без лишних раздумий скажут, что самые запоминающиеся моменты в сериале принадлежат именно Глории, образ которой фактически стал культовым благодаря природному обаянию и самоиронии Вергары. И все же именно про Вергару каждый раз по какой-то причине забывали на церемониях «Эмми» — а вот многие ее коллеги по сериалу в итоге получили пару статуэток.

Сара Мишель Геллар, «Баффи — истребительница вампиров» (1997 — 2003)

Хотя у Сары Мишель Геллар найдется много действительно культовых ролей в резюме, главная роль в «Баффи — истребительнице вампиров» стала для актрисы прорывом на долгие годы — даже сейчас миллионам фанатов трудно представить, что роль могла сыграть любая другая актриса.

Учитывая все это, удивительно, что Геллар так ни разу и не номинировали на «Эмми», хотя само шоу то и дело попадало в списки номинантов, но по большей части в технических категориях.

Маим Бялик, «Теория большого взрыва» (2007 — 2019)

Культовый научно-фантастический ситком уже был невероятно успешен, однако ситуация кардинально изменилась после того, как в сериал пришла Маим Бялик, сыгравшая девушку и позднее жену Шелдона Купера Эми Фарра Фаулер.

Как и в случае с Софией Вергарой, героиня Бялик стала любимицей публики, которая уже не могла себе представить «Теорию большого взрыва» без поначалу занудной, но постепенно показавшей свою истинную натуру Эми. За роль Бялик номинировали на «Эмми» четыре раза, но все победы ушли другим актрисам.

Кортни Кокс, «Друзья» (1994 — 2004)

Ситком на все времена, «Друзья» и сейчас продолжает оказывать огромное влияние на мир как телевидения, так и поп-культуры в целом, однако далеко не каждого, приложившего руку к созданию шоу, наградили за заслуги. Кортни Кокс, сыгравшая в «Друзьях» Монику Геллер, так и не получила ни единой номинации на «Эмми» — опять же, в отличие от своих коллег по сериалу, некоторые из которых даже одержали победу.

Для преданных фанатов сериала такое стало своего рода личным оскорблением — все-таки поклонников у Моники предостаточно, а сама Кокс оставалась на высоте на протяжении всех десяти сезонов, доказав, что заслуживает как минимум номинацию.

Кстати, на церемонии «Эмми» этого года абсолютным лидером стала хитовая комедия от Apple TV — почитать о главных победителях премии можно здесь.