The Big Bang Theory
All info
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Девушка просто внезапно исчезла.
1 comment
19 September 2025 12:19
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок
Физикам бы это открытие не понравилось.
1 comment
19 September 2025 07:58
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Персонаж куда сложнее, чем можно подумать.
18 September 2025 16:11
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру
Звучит все очень интригующе.
17 September 2025 11:50
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
15 September 2025 17:09
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
15 August 2025 17:09
Фанаты «Теории большого взрыва» не нарадуются новостям о грядущем спиноффе — будущий сериал уже прозвали началом успешной сай-фай франшизы
У хитового ситкома уже есть два не менее успешных спиноффа, но теперь в историю добавят что-то новенькое.
12 July 2025 13:17
«Теория большого взрыва» наконец-то оправдает свое мрачное название: новый сериал по «ТБВ» посвящен концу света
Обещают юмор, каплю драмы и море Sci-fi.
2 comments
10 July 2025 18:36
Смешно кричала из спальни? В «Теории большого взрыва» часто показывали мать Воловица, но зрители не заметили
Женщина-миф, женщина-легенда, чей голос отзывался эхом в голове и пугал даже Пенни.
10 March 2025 07:58
Актер из «Детства Шелдона» гений и в реальной жизни: фанаты будут восторге
Мальчик явно подражает своему умному герою.
28 December 2024 10:23
Спустя столько лет: та самая деталь, которую все критиковали в «Друзьях», но повально игнорировали в «Теории большого взрыва»
Жизнь любимых героев была одним сплошным обманом.
3 comments
10 December 2024 09:11
