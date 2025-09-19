Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины

Если вы смотрели «Детство Шелдона», то имя Пейдж Свенсон вам знакомо. Маленький вундеркинд, почти ровесница Шелдона, соперница и одновременно друг. А также важная часть его жизни. У них были общие занятия, научные дебаты, и даже совместные вылазки.

Словом, персонаж хоть и второстепенный, но явно не случайный. И все бы ничего, если бы во взрослой жизни Шелдона, в «Теории большого взрыва», о Пейдж не стояла гробовая тишина.

Семь сезонов спин-оффа, куча моментов — и ни одного намека в оригинальном шоу. Ни шутки, ни язвительного комментария, ни случайной фразы. Это вызывает у фанатов резонный вопрос: куда исчезла Пейдж и почему Шелдон будто бы вычеркнул ее из своей биографии?

Версия 1: Пейдж — не тот человек, о котором Шелдон хочет вспоминать

Пейдж была очень умной. И, в отличие от Шелдона, социально адаптированной. Она не шарахалась людей, не строила графики общения с матерью. Она просто была — раздражающе нормальной. Возможно, Шелдон завидовал ей — и не хотел признавать ее существование перед друзьями, чтобы не принижать свою гениальность.

Доктор Стерджис, кстати, тоже никогда не упоминался во «взрослой» версии. Хотя его влияние на Шелдона было куда серьезнее. Возможно, Шелдон просто фильтрует прошлое, оставляя только тех, кто вписался в его внутреннюю картотеку «важных фигур».

Версия 2: Пейдж уехала — и ушла из жизни Шелдона

Одна из фанатских теорий: мать Пейдж не справилась с ее воспитанием, и девочку отправили учиться за границу. Там она якобы осталась, выбрав другой путь, другую науку, другую жизнь. Шелдон же, как мы знаем, не особо поддерживает связи — особенно с теми, кто отклонился от курса.

Такое расставание не обязательно было трагичным — просто разные векторы, и контакт потерялся.

Версия 3: Все стало слишком мрачно

Существует более драматичная версия: что-то в жизни Пейдж пошло не так. Может быть, давление, непонимание, одиночество — то, от чего Шелдона в свое время спасли его четкие рамки и опора на структуру. Пейдж, по этой версии, не справилась. И потому Шелдон не хочет об этом говорить. Не из равнодушия, а из внутренней боли.

Будучи бунтаркой и правонарушительницей, Пейдж может попасть в неприятности с полицией и быть арестованной, — предполагают в Сети.

Вспомните, как трудно ему бывает вспоминать сложные моменты. Он мог просто вычеркнуть ее из рассказов, потому что не знает, как об этом говорить без математических формул.

Никакого официального ответа шоу не дает — говорят лишь, что она не была такой уж важной персоной в жизни будущего ученого. Поэтому ни в «Детстве Шелдона», ни в «Теории большого взрыва» сценаристы не раскрывают ее судьбу. А фанатам остается только строить теории.

