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Русалки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Русалки
Киноафиша Сериалы Русалки Сезоны Сезон 1

Русалки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 14 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Русалки»

В 1 сезоне сериала «Русалки» мирную спокойную жизнь небольшого российского города потрясает ужасное известие: обнаружено тело женщины, которой чуть больше тридцати лет. Криминалисты приходят к выводу, что погибшая является сестрой следовательницы местного полицейского отделения Риты Тихоновой. Она исчезла 14 лет назад. Уголовный отдел приступает к расследованию. В скором времени Рита выясняет множество весьма странных обстоятельств. Главная героиня с ужасом осознает, что ее близкие хранят чудовищные тайны, а родственники и друзья являются не теми, за кого успешно себя выдают.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Русалки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 октября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 ноября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 ноября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 ноября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 декабря 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
10 декабря 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
17 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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