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Стая 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стая
Киноафиша Сериалы Стая Сезоны Сезон 1

Стая 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Стая»

В 1 сезоне сериала «Стая» несколько малолетних правонарушителей стали участниками экспериментальной программы и отправились в горы под надзором молодого психолога-воспитателя Риты. Ночью в палаточном лагере случается ЧП. Дети понимают, что подозревать в случившемся будут их, и решают совершить побег, захватив Риту в плен. На их поиски выдвигается супруг Риты и отец одного из ребят. Они даже не догадываются, что их ждет. Юные герои в диких условиях объединяются и становятся настоящей «стаей». Но среди них есть тот, кто не должен был попасть в экспедицию — человек, способный раскрыть темные стороны души каждого подростка.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Стая График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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