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Саранча 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Саранча
Киноафиша Сериалы Саранча Сезоны Сезон 1

Саранча 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Саранча»

В 1 сезоне сериала «Саранча» Артем вырос в российской глубинке и привык много работать. Он увлекается поэзией и в глубине души является романтиком. Однажды у него завязывается курортный роман с девушкой по имени Лера, которая является его полной противоположностью. Она выросла в Москве, ни в чем не знала отказа. Отец распланировал всю ее жизнь на годы вперед и сосватал своему другу. В отместку Артем женится на влиятельной даме в годах, но их с Лерой страсть разрушает все барьеры. Жажда плоти сильнее обоих, и для приговоренных друг к другу любовников нет запретов. Они не знают страха и заходят слишком далеко...

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Саранча» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2016
График выхода всех сериалов
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