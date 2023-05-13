Меню
Вся информация о сериале
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.
Написать
15 апреля 2023 12:00
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии
Обратная сторона успеха.
Написать
1 апреля 2023 14:00
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой.
Написать
31 марта 2023 15:00
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
Написать
17 марта 2023 12:00
Драма, интриги, амбиции: вышел трейлер сериала «Актрисы» со Светланой Ходченковой
Премьера драматического шоу от Федора Бондарчука состоится в конце марта.
Написать
16 марта 2023 13:07
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»
Шоу получило награды в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».
Написать
16 марта 2023 11:53
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.
Написать
2 марта 2023 16:45
Появился тизер сериала Федора Бондарчука «Актрисы»
Шоу о суровых реалиях актерской жизни выйдет на экраны в конце марта.
Написать
16 февраля 2023 18:10
