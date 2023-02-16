Появился тизер сериала Федора Бондарчука «Актрисы»

«Кинопоиск» опубликовал тизер драматической комедии «Актрисы» Федора Бондарчука. Ключевые роли в сериале сыграли Светлана Ходченкова («На остриё»), Елена Николаева («Мамочки»), Полина Пушкарук («Хэппи-энд»), Сергей Гилев («1941. Крылья над Берлином») и Алексей Макаров («Ворошиловский стрелок»).

Шоу повествует о жизни нескольких актрис, каждая из которых имеет свои страхи, чувства и мечты. Зрители смогут увидеть, как в реальности выглядит быт звезд сцены, полный суровых испытаний и несправедливости. Здешние героини — не представительницы избалованной жизнью беззаботной богемы, а холодные профи, для которых любая неудача в свете софитов может стоить всей карьеры. Сериал состоит из десяти серий, действие которых разворачивается в трех актах, поделенных между собой промежутками в три года. Такой подход к повествованию позволит аудитории в полной мере проследить и прочувствовать судьбу всех действующих лиц.

Режиссером сериала является Федор Бондарчук («Притяжение», «Сталинград», «9 рота»). Сценаристкой и шоураннером проекта выступает Паулина Андреева, ранее работавшая над шоу «Псих». Съемки «Актрис» прошли в Москве и Московской области, а также в МХТ имени Чехова.

Премьера «Актрис» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» 30 марта 2023 года.