Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.
Второй российский фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» объявил свою программу. В рамках мероприятия крупнейшие отечественные стриминговые сервисы представят свои предстоящие новинки. На фестивале будут показаны проекты самых разных жанров и форматов, премьеры которых намечены на 2023 год.
В программу фестиваля вошли следующие проекты:
- драмеди-сериал «Актрисы» от онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink
- военный драматический сериал «Операция «Неман» от Wink
- исторический сериал «Царская прививка» от медиаплатформы «Смотрим»
- комедийный сериал «Американки» от стримингового сервиса KION
- драматический сериал «В парке Чаир» от онлайн-кинотеатра «Кино1ТВ» (цифровая платформа «Первого канала»)
- комедийный сериал «Бедные Абрамовичи» от стримингового сервиса START
- комедийный сериал «На дне» от онлайн-кинотеатра Premier (цифровая платформа телеканала «ТНТ»)
- комедийный детективный сериал «Дело о пропавшей деревне» от стримингового сервиса «Иви»
- драматический сериал «Плейлист волонтера» от онлайн-кинотеатра Okko
Жюри фестиваля, в состав которого войдут опытные независимые специалисты киноиндустрии, оценят работы и выберут победителей в 12 категориях конкурса. Судейский состав мероприятия будет оглашен позже.