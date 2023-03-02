Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»

На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.

Второй российский фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» объявил свою программу. В рамках мероприятия крупнейшие отечественные стриминговые сервисы представят свои предстоящие новинки. На фестивале будут показаны проекты самых разных жанров и форматов, премьеры которых намечены на 2023 год.

В программу фестиваля вошли следующие проекты:

Жюри фестиваля, в состав которого войдут опытные независимые специалисты киноиндустрии, оценят работы и выберут победителей в 12 категориях конкурса. Судейский состав мероприятия будет оглашен позже.