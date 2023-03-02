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Киноафиша Новости Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»

Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»

2 марта 2023 16:45
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»

На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.

Второй российский фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» объявил свою программу. В рамках мероприятия крупнейшие отечественные стриминговые сервисы представят свои предстоящие новинки. На фестивале будут показаны проекты самых разных жанров и форматов, премьеры которых намечены на 2023 год.

В программу фестиваля вошли следующие проекты:

  • драмеди-сериал «Актрисы» от онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink
  • военный драматический сериал «Операция «Неман» от Wink
  • исторический сериал «Царская прививка» от медиаплатформы «Смотрим»
  • комедийный сериал «Американки» от стримингового сервиса KION
  • драматический сериал «В парке Чаир» от онлайн-кинотеатра «Кино1ТВ» (цифровая платформа «Первого канала»)
  • комедийный сериал «Бедные Абрамовичи» от стримингового сервиса START
  • комедийный сериал «На дне» от онлайн-кинотеатра Premier (цифровая платформа телеканала «ТНТ»)
  • комедийный детективный сериал «Дело о пропавшей деревне» от стримингового сервиса «Иви»
  • драматический сериал «Плейлист волонтера» от онлайн-кинотеатра Okko

Жюри фестиваля, в состав которого войдут опытные независимые специалисты киноиндустрии, оценят работы и выберут победителей в 12 категориях конкурса. Судейский состав мероприятия будет оглашен позже.

Фото: CSTB.PRO.MEDIA
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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