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Киноафиша Новости Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»

Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»

16 марта 2023 11:53
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»

Шоу получило награды в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».

Вчера, 15 марта, в Москве завершился второй фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+». Главным победителем конкурсной программы мероприятия стало драматическое шоу «Актрисы» от режиссера Федора Бондарчука и платформ «Кинопоиск» и Wink, завевавшее призы в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».

Премией «Оригинальный актер» был награжден Иван Янковский за работу над сериалом «Плейлист Волонтера» от Оkko. Проект также получил награду в номинации «Оригинальная музыка», специальный приз от жюри СМИ и специальный приз от «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля.

Премии «Оригинальная актриса» был удостоен весь центральный женский актерский состав шоу «Бэби-тур» (Лина Миримская, Анастасия Попова, Анна Котова, Мария Осипова) от KION. Кроме того, проекту также была вручена награда в номинации «Оригинальный сценарий» и диплом от жюри СМИ за «формулировку русской мечты».

Детективный сериал «Операция «Неман» от Wink одержал победу в категории «Самая оригинальная коллаборация», а также получил специальный приз от «Российской газеты».

Самым ожидаемым проектом конкурса была признана детективная комедия «Дело о пропавшей деревне» от «Иви», которая также была удостоена диплома от жюри СМИ за «безумие в юморе».

Приз за «Самый оригинальный эксперимент с контентом» достался криминальной драме «ЮЗЗЗ» от Premier.

Без наград в этом году остались сериалы «Царская прививка» от медиа-платформы «Смотрим», «В парке Чаир» от Кино1ТВ, «Жить жизнь» от START и «На дне» от Premier.

Фото: Пресс-служба фестиваля «ORIGINAL+»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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