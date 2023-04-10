Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Звездные войны: Сказания о джедаях
Новости
Новости о сериале «Звездные войны: Сказания о джедаях»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Звездные войны: Сказания о джедаях»
Вся информация о сериале
Мультсериал «Звездные войны: Сказания о джедаях» продлен на второй сезон
Вместе с тем глава Lucasfilm заявила, что продолжение «Оби-Вана Кеноби» не находится в разработке.
Написать
10 апреля 2023 14:01
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке.
Написать
28 октября 2022 15:00
«Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора»
Также появился трейлер анимационного сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях».
Написать
12 сентября 2022 15:56
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667