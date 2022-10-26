Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Звездные войны: Сказания о джедаях 2022, 2 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Сказания о джедаях Сезоны Сезон 2
Star Wars: Tales of the Jedi
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
О чем 2-й сезон сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях»

Во 2 сезоне сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» зрителей ожидает новая часть антологии о временах Старой Республики. Короткометражные эпические истории посвящены различным героям из всевозможных рас, которые сражаются за свои права, развязывают межпланетные войны и хранят самые немыслимые секреты галактики. Императрица Тета правит объединенными мирами системы Корос, братья Дарагон исследуют просторы космоса, а едва появившийся на свет младенец уже носит на себе метку великого воина. Тем временем рыцари-джедаи расследуют убийство одного из своих собратьев и растят новое поколение защитников галактики.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb

Список серий сериала Звездные войны: Сказания о джедаях

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
График выхода всех сериалов
Элвиса Пресли обожали миллионы: почему он выступал только в Америке и никогда не давал концертов в Европе и СССР?
Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?
Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше