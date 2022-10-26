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Звездные войны: Сказания о джедаях 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звездные войны: Сказания о джедаях
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Сказания о джедаях Сезоны Сезон 1

Star Wars: Tales of the Jedi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях»

В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» Одан-Урр являлся учеником мастера Уру. Тот отправил его в систему Корос, где Императрице Тете требовалась помощь в войнах объединения. Задача Одан-Урра – объединить семь миров, находящихся в системе. Несколько тысяч лет назад ученые создали гиперпространственный двигатель, после чего галактика объединилась. Так появился демократический союз звездных систем – Галактическая Республика. Мудрые властители делали все, чтобы сохранить Республику, а благородное объединение джедаев поддерживало мир и порядок на этих территориях.

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Список серий сериала Звездные войны: Сказания о джедаях График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жизнь и смерть Life and Death
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2022
Справедливость Justice
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2022
Выбор Choices
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2022
Лорд ситхов The Sith Lord
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2022
Практика делает совершенным Practice Makes Perfect
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2022
Разрешить Resolve
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2022
График выхода всех сериалов
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