Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Выжить любой ценой (2006), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Киноафиша Сериалы Выжить любой ценой Сезоны Сезон 3
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

В 3 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр сталкивается с аллигаторами, змеями, сомами и парой нутрий в болотах Луизианы. В следующем выпуске выброшенный у побережья Ирландии Гриллс пытается залезть в горы. Затем Гриллс находится в джунглях Белиза, изображает Тарзана на деревьях, сталкивается с девятифутовым удавом и висит на кончиках пальцев над бурной речкой. Упав на горное плато, Гриллс спускается к леднику, а затем протискивается через ледяную пещеру, чтобы спастись. Не в силах совладать с холодными речными порогами, Бэр наталкивается на заброшенную шахту и пытается использовать ее как кратчайший путь через горные ущелья.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 3-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Основы Беара Bear's Essentials
Сезон 3 Серия 0
17 сентября 2008
Пустыня Баха Baja Desert
Сезон 3 Серия 1
6 августа 2008
Глубокий Юг The Deep South
Сезон 3 Серия 2
13 августа 2008
Ирландия Ireland
Сезон 3 Серия 3
3 сентября 2008
Северная Дакота South Dakota
Сезон 3 Серия 4
10 сентября 2008
Белиз Belize
Сезон 3 Серия 5
12 января 2009
Юкон Yukon
Сезон 3 Серия 6
19 января 2009
Орегон Oregon
Сезон 3 Серия 7
26 января 2009
Доминиканская Республика Dominican Republic
Сезон 3 Серия 8
2 февраля 2009
Турция Turkey
Сезон 3 Серия 9
9 февраля 2009
Румыния Romania
Сезон 3 Серия 10
16 февраля 2009
График выхода всех сериалов
Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть
Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?
«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше