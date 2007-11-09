Оповещения от Киноафиши
Выжить любой ценой (2006), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Киноафиша Сериалы Выжить любой ценой Сезоны Сезон 2
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 ноября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

Во 2 сезоне шоу «Выжить любой ценой» в выжженной солнцем пустыне Сахара Бэр Гриллс использует тактику выживания местных жителей, питается скорпионами и морской рыбой. Он также узнает, как сбежать из зыбучих песков. Гриллс заводит дружбу с группой кочевников в марокканской Сахаре, которые делятся некоторыми секретами выживания в пустыне. В качестве прощального подарка он получает бутылку для воды из козьей шкуры, сделанную из кожи, которую он помог освежевать. В следующем выпуске заблудившийся в тропических лесах Панамы Гриллс направляется к заранее оговоренному месту посадки вертолета, сталкиваясь со множеством опасностей на пути.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 2-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Эверест миссия Беара Bear's Mission Everest
Сезон 2 Серия 0
9 ноября 2007
Сахара (1) Sahara (1)
Сезон 2 Серия 1
9 ноября 2007
Выживший в пустыне (2) Desert Survivor (2)
Сезон 2 Серия 2
16 ноября 2007
Панама (1) Panama (1)
Сезон 2 Серия 3
23 ноября 2007
Джунгли (2) Jungle (2)
Сезон 2 Серия 4
30 ноября 2007
Патагония (1) Patagonia (1)
Сезон 2 Серия 5
7 декабря 2007
Приключения в Андах (2) Andes Adventure (2)
Сезон 2 Серия 6
14 декабря 2007
Медведь ест Bear Eats
Сезон 2 Серия 7
21 декабря 2007
Замбия Zambia
Сезон 2 Серия 8
2 мая 2008
Намибия Namibia
Сезон 2 Серия 9
9 мая 2008
Кольцо огня: болото джунглей (1) Ring of Fire: Jungle Swamp (1)
Сезон 2 Серия 10
16 мая 2008
Кольцо Огня: Изгой (2) Ring of Fire: Castaway (2)
Сезон 2 Серия 11
23 мая 2008
Сибирь (1) Siberia (1)
Сезон 2 Серия 12
30 мая 2008
Страна льда (2) Land of Ice (2)
Сезон 2 Серия 13
6 июня 2008
