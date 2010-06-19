Оповещения от Киноафиши
Выжить любой ценой (2006), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 19 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

В 5 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр сбрасывается с берега в кишащих акулами водах необитаемого острова Папуа – Новая Гвинея и героически плывет к берегу. Но вместо того, чтобы оставаться на суше, он пересекает песчаный риф, чтобы попасть на другой остров. Затем Гриллс предпринимает еще одну необдуманную попытку переправиться на другой остров на одном из своих опасных плотов. В следующем выпуске Бэр Гриллс оказывается в экстремальных арктических условиях, попадает под лавину, сражается с метелью, погружается в ледяное озеро и скатывается с холма. Один из этих трюков приводит к серьезным последствиям.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 5-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
25 лучших мужских моментов Беара Bear's Top 25 Man Moments
Сезон 5 Серия 0
19 июня 2010
Западная часть Тихого океана Western Pacific
Сезон 5 Серия 1
11 августа 2010
Северная Австралия Northern Australia
Сезон 5 Серия 2
18 августа 2010
Канадские Скалистые горы Canadian Rockies
Сезон 5 Серия 3
25 августа 2010
Грузинская Республика Georgian Republic
Сезон 5 Серия 4
1 сентября 2010
Канадская пустыня Canadian Wilderness
Сезон 5 Серия 5
8 сентября 2010
Экстремальная пустыня Extreme Desert
Сезон 5 Серия 6
15 сентября 2010
