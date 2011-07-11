Оповещения от Киноафиши
Выжить любой ценой (2006), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

В 7 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Гриллс направляется на запад через Новую Зеландию. Он утверждает, что таким путем попадет в Аргентину. Бэр допускает ошибку, поскольку там находится Австралия. В следующем выпуске Гриллс пересекает ледники Исландии, сталкивается с ямами с кипящей грязью, холодными реками и жерлами вулканического пара. В этом сезоне попутчиком Гриллса оказывается Джейк Джилленхол. Он решает бросить вызов своей акрофобии. Его и Гриллса сбрасывают с вертолета в ледяную пустыню Исландии. Там Бэр опускает Джейка в прорубь, затем заставляет его исследовать ледяную пещеру.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 7-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Никогда прежде не видел Jake Gyllenhaal Special
Сезон 7 Серия 0
11 июля 2011
Новая Зеландия New Zealand
Сезон 7 Серия 1
18 июля 2011
Исландия: огонь и лед Iceland: Fire and Ice
Сезон 7 Серия 2
25 июля 2011
Страна Ред-Рок Red Rock Country
Сезон 7 Серия 3
12 августа 2011
Земля маори Land of the Maori
Сезон 7 Серия 4
19 августа 2011
Работа в дикой природе Working the Wild
Сезон 7 Серия 5
29 ноября 2011
