Выжить любой ценой (2006), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

В 4 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр охотится на северного оленя в Арктике, плавает в реке Алабамы и застревает в грязи, после чего сталкивается с лесным пожаром. Затем ведущий пересекает скалистую местность Вьетнама, справляется с речными порогами и водопадами. По пути он разглядывает кобру, кормит несколько щелоков и преследует самое ненавистное Бэру животное — летучих мышей. Гриллс находит оазис в пустыне Чихуахуа. Он чуть не погибает, пересекая ущелье по единственному веревочному мосту, закрепленному только самодельным крюком. Гриллс чуть не падает в бурные речные пороги, когда его бревенчатый мост рушится.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 4-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Спецвыпуск Уилла Феррелла Will Ferrell Special
Сезон 4 Серия 0
2 июня 2009
Арктический круг Arctic Circle
Сезон 4 Серия 1
12 августа 2009
Алабама Alabama
Сезон 4 Серия 2
19 августа 2009
Вьетнам Vietnam
Сезон 4 Серия 3
26 августа 2009
Техасская пустыня Texas Desert
Сезон 4 Серия 4
2 сентября 2009
Аляска Alaska
Сезон 4 Серия 5
9 сентября 2009
Тихоокеанский остров Pacific Island
Сезон 4 Серия 6
6 января 2010
Китай China
Сезон 4 Серия 7
13 января 2010
Страна большого неба Big Sky Country
Сезон 4 Серия 8
20 января 2010
Гватемала Guatemala
Сезон 4 Серия 9
27 января 2010
Городской выживший Urban Survivor
Сезон 4 Серия 10
3 февраля 2010
Северная Африка North Africa
Сезон 4 Серия 11
17 февраля 2010
