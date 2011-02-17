Оповещения от Киноафиши
Выжить любой ценой (2006), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 17 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

В 6 сезоне шоу «Выжить любой ценой» после прыжка с вертолета в специальном костюме Гриллс оказывается в Аризонской пустыне. Там он находит вкусную воду и учится ее фильтровать. Путешествуя по пустыне на импровизированной парусной тележке (пока она, конечно, не разобьется), Бэр направляется в горы, где находит множество разных способов бросить вызов смерти с помощью парашютного каната или подвесного бивуака. Затем Гриллс отправляется в Шотландию. Обнаружив мертвого тюленя на скалах, Бэр шьет гидрокостюм из его шкуры и погружается в холодную воду. Затем Бэр сталкивается со смертельным камнепадом. 

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 6-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Аризона Скай Айлендс Arizona Sky Islands
Сезон 6 Серия 1
17 февраля 2011
Мыс Гнева Cape Wrath
Сезон 6 Серия 2
24 февраля 2011
Норвегия: край выживания Norway: Edge of Survival
Сезон 6 Серия 3
3 марта 2011
Джунгли Борнео Borneo Jungle
Сезон 6 Серия 4
10 марта 2011
Малайзийский архипелаг Malaysian Archipelago
Сезон 6 Серия 5
17 марта 2011
Глобальное руководство по выживанию Global Survival Guide
Сезон 6 Серия 6
24 марта 2011
