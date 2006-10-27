Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Выжить любой ценой (2006), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Выжить любой ценой
Киноафиша Сериалы Выжить любой ценой Сезоны Сезон 1
Man vs. Wild 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Выжить любой ценой»

В 1 сезоне шоу «Выжить любой ценой» бывший спецназовец Бэр Гриллс путешествует по миру в поисках приключений. Он готов испытать свои навыки выживания в самых экстремальных условиях. Ведущий оказывается посреди Скалистых гор недалеко от канадской границы и ищет путь обратно к населенным местам. На пути ему предстоит перехитрить опасных медведей гризли, прыгнуть на 70 футов в водоем и спуститься с горы. Затем Гриллс отправляется в пустыню Моаб в штате Юта — одно из лучших мест для экстремальных видов спорта в Америке, которое ежегодно посещает свыше миллиона человек. А еще там изнуряющая температура и водятся опасные хищники...

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона телешоу «Выжить любой ценой»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Никогда прежде не видел Never Before Seen
Сезон 1 Серия 0
20 июля 2007
Скалистые горы The Rockies
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2006
Пустыня Моав Moab Desert
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2006
Тропический лес Коста-Рики Costa Rican Rainforest
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2006
Аляска Alaska
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2006
Гора Килауэа Mount Kilauea
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2006
Сьерра-Невада Sierra Nevada
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2006
Африканская саванна African Savannah
Сезон 1 Серия 7
15 декабря 2006
Европейские Альпы European Alps
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2006
Необитаемый остров Deserted Island
Сезон 1 Серия 9
29 декабря 2006
Эверглейдс Everglades
Сезон 1 Серия 10
15 июня 2007
Исландия Iceland
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2007
Медный каньон Copper Canyon
Сезон 1 Серия 12
29 июня 2007
Кимберли, Австралия Kimberly, Australia
Сезон 1 Серия 13
6 июля 2007
Эквадор Ecuador
Сезон 1 Серия 14
13 июля 2007
Кэрнгормс Cairngorms
Сезон 1 Серия 15
20 июля 2007
График выхода всех сериалов
Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ
Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше