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Где логика? (2015), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 8

Где логика? 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 21 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Где логика?»

В 8 сезоне шоу «Где логика?» интеллектуальные батлы под руководством бессменного ведущего Азамата Мусагалиева продолжаются. Каждый выпуск состоит из нескольких мини-игр, по итогам которых определяется победитель. Игроки, поделенные на две команды по гендерному признаку, участвуют в раундах «Найди общее», «Два в одном», «Бой с тенью», «Четвертый элемент», которые позволяют проверить, как работает их логическое мышление. Если игроки дают неверный ответ, то ход переходит к противникам. За выигранный раунд команда получает балл. В проекте приняли участие Арсений Попов, Валентина Рубцова, Денис Косяков, Клава Кока и другие.

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 8-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 223. Муратова и Юсупова vs Пьеха и Дубровин
Сезон 8 Серия 1
21 марта 2022
Выпуск 224. Студилина и Ермолаева vs Курцын и Дергачев
Сезон 8 Серия 2
10 июня 2022
Выпуск 225. Artik&Asti vs Лорак и Качер
Сезон 8 Серия 3
17 июня 2022
Выпуск 226. Логинов и Гараев vs Шкирандо и Муцениеце
Сезон 8 Серия 4
24 июня 2022
Выпуск 227. Савичева и Баранова vs Матуа и Сорокин
Сезон 8 Серия 5
1 июля 2022
Выпуск 228. Dabro vs Родина и Приходько
Сезон 8 Серия 6
8 июля 2022
Выпуск 229. Миногарова и Рудова vs Корешков и Бурковский
Сезон 8 Серия 7
15 июля 2022
Выпуск 230. Мартыненко/Захарова vs Фомин/Малафеев
Сезон 8 Серия 8
12 февраля 2023
Выпуск 231. Валюшкина и Полянская vs Natan и Пташенчук
Сезон 8 Серия 9
19 февраля 2023
Выпуск 232. Uma2rman vs Баранова и Складчикова
Сезон 8 Серия 10
26 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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