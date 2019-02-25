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Где логика? (2015), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 5

Где логика? 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 38
Продолжительность сезона 28 часов 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Где логика?»

В 5 сезоне шоу «Где логика?» звездные гости вместе с ведущим Азаматом Мусагалиевым демонстрировали свое логическое мышление и пытались выявить, чем мужская логика отличается от женской. Участники угадывали, что общего между фотографией смеющегося ребенка, снимком лося и картинкой с воздушными шарами. А картина античной скульптуры, химической формулы и сеанса спиритизма привели участников к известному советскому фильму. В новом сезоне приняли участие Ольга Медынич, Александр Ревва, Марина Александрова, Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, и многие другие.

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 5-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 112. Хаит и Ларин vs Олеринская и Шумакова
Сезон 5 Серия 1
25 февраля 2019
Выпуск 113. Александрова и Медынич vs Комаров и Усович
Сезон 5 Серия 2
4 марта 2019
Выпуск 114. Шкирандо и Карпова vs ST и CYGO
Сезон 5 Серия 3
11 марта 2019
Выпуск 115. Слава и Глюкоза vs Мот и Ревва
Сезон 5 Серия 4
18 марта 2019
Выпуск 116. Кока и Maruv vs Natan и Маликов
Сезон 5 Серия 5
1 апреля 2019
Выпуск 117. Мазунина и Шекунова vs Кулик и Нечаев
Сезон 5 Серия 6
8 апреля 2019
Выпуск 118. Серябкина и Караулова vs Лагашкин и Соболев
Сезон 5 Серия 7
15 апреля 2019
Выпуск 119. Полячихина и Студилина vs Летучий и Уливанов
Сезон 5 Серия 8
22 апреля 2019
Выпуск 120. Пермякова и Камынина vs Позов и Шастун
Сезон 5 Серия 9
29 апреля 2019
Выпуск 122. Дайнеко и Ая vs Беляев и Лисовец
Сезон 5 Серия 10
13 мая 2019
Выпуск 123. Каширина и Рудова vs Гудков и Верещагин
Сезон 5 Серия 11
20 мая 2019
Выпуск 124. Топольницкая и Дибцева vs Гореликов и Шелков
Сезон 5 Серия 12
27 мая 2019
Выпуск 129. Дайджест #9
Сезон 5 Серия 13
1 июля 2019
Выпуск 125. Ткачук и Иванчикова vs Иванов и Смирнов
Сезон 5 Серия 15
3 июня 2019
Выпуск 126. Кравец и Рубцова vs HammAli и Navai
Сезон 5 Серия 16
10 июня 2019
Выпуск 127. Мягкова и Яровицина vs Панайотов и Терновой
Сезон 5 Серия 17
17 июня 2019
Выпуск 130. Ёлка и Миногарова vs Белый и Мацаберидзе
Сезон 5 Серия 18
26 августа 2019
Выпуск 131. Хилькевич и Нюша vs Мартынов и Мезенцев
Сезон 5 Серия 19
9 сентября 2019
Выпуск 132. Ханна и Ковальчук vs Минин и Маласаев
Сезон 5 Серия 20
16 сентября 2019
Выпуск 133. Цуканова-Котт и Ильяшенко vs Матвиенко и Попов
Сезон 5 Серия 21
23 сентября 2019
Выпуск 134. Ро и Одинцова vs Родригез и Матуа
Сезон 5 Серия 22
30 сентября 2019
Выпуск 135. Тодоренко и Ивакова vs Гараев и Коковкин
Сезон 5 Серия 23
7 октября 2019
Выпуск 136. Кравченко и Седокова vs DJ Smash и T-killah
Сезон 5 Серия 24
14 октября 2019
Выпуск 137. Скороход и Карибидис vs Сысоева и Галич
Сезон 5 Серия 25
21 октября 2019
Выпуск 138. Дайджест #10
Сезон 5 Серия 26
28 октября 2019
Выпуск 139. Каштанова и Хлынина vs Иванов и Смирнов
Сезон 5 Серия 27
4 ноября 2019
Выпуск 140. Кравец и Морозова vs Баста и Киевстонер
Сезон 5 Серия 28
11 ноября 2019
Выпуск 141. Девушки "Stand Up" vs "Жуки"
Сезон 5 Серия 29
18 ноября 2019
Выпуск 142. Решетникова и Пылаева vs Ягудин и Бурковский
Сезон 5 Серия 30
25 ноября 2019
Выпуск 143. Дедищев и Детков vs Кулик и Соболев
Сезон 5 Серия 31
2 декабря 2019
Выпуск 144. Чаруша и Устинова vs Гавр и Хрусталев
Сезон 5 Серия 32
9 декабря 2019
Выпуск 145. Абрамов и Щербаков vs Франц и Алексеева
Сезон 5 Серия 33
16 декабря 2019
Выпуск 146. Семенович и Подольская vs Цаллаев и Шипенко
Сезон 5 Серия 34
23 декабря 2019
Выпуск 147. Позов и Шастун vs Попов и Матвиенко
Сезон 5 Серия 35
29 декабря 2019
Выпуск 148. Батрутдинов и Мигель vs Гудков и Лазарев (НГ)
Сезон 5 Серия 36
31 декабря 2019
Выпуск 149. Александрова и Черных vs Тамби и Рептилоид
Сезон 5 Серия 37
3 февраля 2020
Выпуск 150. Яровицына и Джабраилова vs Матч ТВ
Сезон 5 Серия 38
10 февраля 2020
Выпуск 151. Кошкина и Моргунова vs Цой и Пиндюра
Сезон 5 Серия 39
17 февраля 2020
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