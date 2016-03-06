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Где логика? (2015), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 2

Где логика? 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 27
Продолжительность сезона 20 часов 15 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Где логика?»

Во 2 сезоне шоу «Где логика?» в качестве ведущего по-прежнему выступает комик Азамат Мусагалиев. Задания направлены на то, чтобы использовать логику участников, а также зрителей, которые наблюдают за действом в студии или по ту сторону экрана. В испытании «Два в одном» представлены портреты известных личностей, которые объединены в одну картинку. Игроки должны угадать этих персон. Очередными участниками проекта стали резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, Андрей Аверин и Зураб Матуа, резиденты шоу Comedy Woman Александр Гудков и Мария Кравченко, а также другие медийные персоны.

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 07. Маякины vs ХБ
Сезон 2 Серия 1
6 марта 2016
Выпуск 08. Гудков и Кравченко vs Саркисяны
Сезон 2 Серия 2
13 марта 2016
Выпуск 09. Селиванов и Мазунина vs Белый и Ахмедова
Сезон 2 Серия 3
20 марта 2016
Выпуск 10. Реввы vs Галустяны
Сезон 2 Серия 4
27 марта 2016
Выпуск 11. Ивановы vs Кравец и Водахов
Сезон 2 Серия 5
3 апреля 2016
Выпуск 12. Омаров и Бородина vs Юнусовы
Сезон 2 Серия 6
10 апреля 2016
Выпуск 13. Бирюкова и Хорошилов vs Смирновы
Сезон 2 Серия 7
17 апреля 2016
Выпуск 14. Сафронов и Барткова vs Матуа
Сезон 2 Серия 8
24 апреля 2016
Выпуск 15. Крид и Ханна vs Богданов и Бербер
Сезон 2 Серия 9
15 мая 2016
Выпуск 16. Чумаковы vs Чехов и Топольницкая
Сезон 2 Серия 10
22 мая 2016
Выпуск 17. Дружинины vs Тания и Картункова
Сезон 2 Серия 11
29 мая 2016
Выпуск 18. Цаллаевы vs Джиган и Elvira T
Сезон 2 Серия 12
5 июня 2016
Выпуск 19. Илья и Наталья Соболевы vs Ангарская и Бани
Сезон 2 Серия 13
19 июня 2016
Выпуск 20. Влади и Вита vs Косяковы
Сезон 2 Серия 14
21 августа 2016
Выпуск 21. L'One vs Сафроновы
Сезон 2 Серия 15
28 августа 2016
Выпуск 22. Верещагин и Сысоева vs DJ Smash и Серябкина
Сезон 2 Серия 16
4 сентября 2016
Выпуск 23. Аверин и Матуа vs Светлаков и Незлобин
Сезон 2 Серия 17
11 сентября 2016
Выпуск 24. Чеснокова и Попов vs A-Studio
Сезон 2 Серия 18
18 сентября 2016
Выпуск 25. Чемпионы vs Импровизация
Сезон 2 Серия 19
25 сентября 2016
Выпуск 26. Орёл и Решка vs Танцы
Сезон 2 Серия 20
2 октября 2016
Выпуск 27. Comedy Woman vs Comedy Radio
Сезон 2 Серия 21
9 октября 2016
Выпуск 28. USB vs Серебро
Сезон 2 Серия 22
16 октября 2016
Выпуск 29. Беляевы vs Гогунские
Сезон 2 Серия 23
30 октября 2016
Выпуск 30. Абрамовы vs Папунаишвили и Глюкоза
Сезон 2 Серия 24
20 ноября 2016
Выпуск 31. Романовы vs Рудники
Сезон 2 Серия 25
4 декабря 2016
Выпуск 32. СашаТаня vs Родригез и Караулова
Сезон 2 Серия 26
11 декабря 2016
Выпуск 33. Еприкян и Гудков vs Мусагалиевы (НГ)
Сезон 2 Серия 27
29 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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