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Где логика? (2015), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Где логика?
Киноафиша Сериалы Где логика? Сезоны Сезон 6

Где логика? 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 2 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Где логика?»

В 6 сезоне шоу «Где логика?» в логических поединках схлестнулись Екатерина Моргунова, Анатолий Вассерман, Анфиса Черных, Тамби Масаев, Зоя Яровицына, Яна Кошкина, Стас Старовойтов и многие другие. Ольга Бузова во второй раз приняла участие в проекте, на этот раз она выступила в паре с комиком Тимуром Батрутдиновым. В одном из выпусков участники должны были установить связь между фотографией российского флага, а также снимками мужчины с фотоаппаратом и монахини. Правильным ответом стала цитата из популярного советского фильма. Также в финал включены этапы под названиями «Чушь собачья» и «Чего-то не хватает». 

Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Список серий 6-го сезона телешоу «Где логика?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 152. Чехов и Кукота vs Половинкин и Скороход
Сезон 6 Серия 1
2 марта 2020
Выпуск 153. Джанабаева и Меладзе vs Бузова и Гудков
Сезон 6 Серия 2
9 марта 2020
Выпуск 154. Кобиляк и Дружинина vs Jah Khalib и Чумаков
Сезон 6 Серия 3
16 марта 2020
Выпуск 155. Drama Kings vs "Жуки"
Сезон 6 Серия 4
23 марта 2020
Выпуск 156. Александрова и Судзиловская vs Лисовец и Клявер
Сезон 6 Серия 5
30 марта 2020
Выпуск 157. Вассерман и Базанов vs Старовойтов и Попов
Сезон 6 Серия 6
13 апреля 2020
Выпуск 158. Кока и Ковальчук vs Яглыч и Соколовский
Сезон 6 Серия 7
20 апреля 2020
Выпуск 159. Дибцева и Чехова vs Дорохов и Стогниенко
Сезон 6 Серия 8
27 апреля 2020
Выпуск 160. Дитковските и Ильяшенко vs Гараев и Губерниев
Сезон 6 Серия 9
11 мая 2020
Выпуск 161. Ромазанов и Цыганов vs Белорусских и Kaufman
Сезон 6 Серия 10
18 мая 2020
Выпуск 162. Савичева и Краймбрери vs Масленников и Соболев
Сезон 6 Серия 11
25 мая 2020
Выпуск 163. Темникова и Хлынина vs Криворотов и Ивлев
Сезон 6 Серия 12
1 июня 2020
Выпуск 164. Тарзан и Королёва vs Тодоренко и Топалов
Сезон 6 Серия 13
31 августа 2020
Выпуск 165. Галыгин и DJ Smash vs Старшенбаум и Бербер
Сезон 6 Серия 14
7 сентября 2020
Выпуск 166. Гущина и Карпенко vs Дубцова и Цой
Сезон 6 Серия 15
14 сентября 2020
Выпуск 167. Ханна и Караулова vs Родригез и Маласаев
Сезон 6 Серия 16
21 сентября 2020
Выпуск 168. Глюкоза и Топурия vs Мезенцев и Амарян
Сезон 6 Серия 17
28 сентября 2020
Выпуск 169. Картункова и Тукан vs Бебуришвили и Панайотов
Сезон 6 Серия 18
5 октября 2020
Выпуск 170. Artik&Asti vs Валерия и Пригожин
Сезон 6 Серия 19
12 октября 2020
Выпуск 171. Ангарская и Кравченко vs Гайдулян и Трубинер
Сезон 6 Серия 20
19 октября 2020
Выпуск 172. Варнава и Муцениеце vs Сычев и Комаров
Сезон 6 Серия 21
26 октября 2020
Выпуск 173. ST и Хамиль vs Шелков и Аверин
Сезон 6 Серия 22
2 ноября 2020
Выпуск 174. Байцаев и Гореликов vs Седокова и Хилькевич
Сезон 6 Серия 23
9 ноября 2020
Выпуск 175. Лагашкин и Стулова vs Топольницкая и Чехов
Сезон 6 Серия 24
16 ноября 2020
Выпуск 176. Drama Kings vs Иванушки International
Сезон 6 Серия 25
23 ноября 2020
Выпуск 177. Щербаков и Сабуров vs Шастун и Попов
Сезон 6 Серия 26
30 ноября 2020
Выпуск 178. Минин и Родной vs Воробьев и Попов
Сезон 6 Серия 27
7 декабря 2020
Выпуск 179. Рубцова и Уколова vs Бурковский и Каргинов
Сезон 6 Серия 28
14 декабря 2020
Выпуск 180. Прусикин и Харламов vs Билан и Пелагея (Новогодний выпуск)
Сезон 6 Серия 29
31 декабря 2020
Выпуск 181. Шепелев и Дорохов vs Щетков и Позов
Сезон 6 Серия 30
11 января 2021
Выпуск 182. Дергачев и Пташенчук vs Кока и Iowa
Сезон 6 Серия 31
18 января 2021
Выпуск 183. Манижа и Моргунова vs Матуа и Соболев
Сезон 6 Серия 32
25 января 2021
Выпуск 184. Дробыш и Наргиз vs Рассомахин и Ковальчук
Сезон 6 Серия 33
1 февраля 2021
Выпуск 185. Одинцова и Кросс vs Климушкин и Кортуков
Сезон 6 Серия 34
8 февраля 2021
Выпуск 186. Марвин и Каграманов vs Котова-Дерябина и Шкирандо
Сезон 6 Серия 35
15 февраля 2021
Выпуск 187. Братья Запашные vs Дайнеко и Ткачук
Сезон 6 Серия 36
1 марта 2021
График выхода всех сериалов
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